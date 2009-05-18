В Испании расширят помощь безработным

Правительство Испании совместно с оппозицией намерено помочь безработным гражданам страны. Как сообщили представители властей, правящая партия социалистов и находящиеся в оппозиции левые договорились расширить помощь безработным, число которых за год увеличилось в два раза - до 4 млн. человек, и растет быстрее, чем в других развитых экономиках мира, передает ВВС.

В настоящее время в Испании действует система, согласно которой пособия и льготы доступны только тем, кто имеет стаж и отчислял часть зарплаты в социальные фонды, при этом государство поддерживает уволенных только в течение определенного времени. Новая система начнет действовать через несколько месяцев и будет охватывать тех, кто ранее не работал, и тех, у кого истек срок льгот и выплаты пособия по безработице.

У социалистов нет большинства в парламенте, и чтобы изменить закон, им необходима поддержка левых партий.