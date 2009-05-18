50,1% швейцарцев проголосовали за введение биометрических паспортов
09:40, 18 мая 2009Соцполитика
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...чтобы остаться в Шенгенской зоне
В ходе референдума в Швейцарии в воскресенье за введение биометрических паспортов высказалось чуть более половины проголосовавших, сообщает ЗАВТРА.
В случае провала голосования стране пришлось бы покинуть Шенгенскую зону.
Согласно Шенгенскому соглашению, Швейцария должна с марта 2010 года ввести биометрические паспорта с электронным чипом, на котором будет сохранена фотография, а позже к ней добавится и отпечаток пальца, сообщает Deutsche Welle.
В пользу введения биометрических паспортов проголосовали 50,1%.
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