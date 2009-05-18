50,1% швейцарцев проголосовали за введение биометрических паспортов

В ходе референдума в Швейцарии в воскресенье за введение биометрических паспортов высказалось чуть более половины проголосовавших, сообщает ЗАВТРА.

В случае провала голосования стране пришлось бы покинуть Шенгенскую зону.

Согласно Шенгенскому соглашению, Швейцария должна с марта 2010 года ввести биометрические паспорта с электронным чипом, на котором будет сохранена фотография, а позже к ней добавится и отпечаток пальца, сообщает Deutsche Welle.

В пользу введения биометрических паспортов проголосовали 50,1%.