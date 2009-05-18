Ющенко готов проанализировать все предложения по игорному бизнесу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов проанализировать все предложения, в частности, правового характера, касающиеся урегулирования ситуации с игорным бизнесом в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сказала заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК сегодня во время встречи с организаторами и участниками митинга протеста против запрета игорного бизнеса в Украине - вице-президентом Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Г.ТРИПУЛЬСКИМ и представителем митингующих И.СМИРНОВОЙ.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК отметила, что, по состоянию на 18 мая, Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине», который был принят Верховной Радой 15 мая, не поступил на подпись Президенту Украины.

С 12 мая началась акция протеста против законодательного запрещения игорного бизнеса в Украине. Организаторы отмечают, что это угрожает безработицей в данной сфере свыше 200 тысячам работников и банкротством десятков предприятий.