Количество безработных в Украине сократилось

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 мая 2009 года составило 808,8 тыс. человек, что на 10,2% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 мая 2009 года составлял 2,9% населения работоспособного возраста и был меньше на 0,3 процентных пункта по сравнению с показателем на 1 января 2009 года.