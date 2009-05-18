Количество безработных в Украине сократилось
17:46, 18 мая 2009Соцполитика
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С начала года на 10,2%
Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 мая 2009 года составило 808,8 тыс. человек, что на 10,2% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
По данным комитета, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 мая 2009 года составлял 2,9% населения работоспособного возраста и был меньше на 0,3 процентных пункта по сравнению с показателем на 1 января 2009 года.
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