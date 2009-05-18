Херсонская ОГА приостановила на месяц действие лицензий игорного бизнеса

Херсонская областная госадминистрация приняла решения приостановить на месяц действие всех лицензий, выданных ею компаниям - субъектам игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в распоряжении главы Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА от 12 мая № 480, текст которого обнародован на сайте облгосадминистрации.

Согласно документу, действие лицензий приостановлено для обеспечения проверки игорных заведений подразделениями МЧС, Госгорпромнадзора и контролирующими инстанциями.

Распоряжение вступает в силу с момента обнародования.

Также в распоряжении содержится поручение областной комиссии по лицензированию до 1 июня предоставить проект изменений в Лицензионные условия по ведению игорного бизнеса, которые утверждены распоряжением ОГА от 18 января 2008 года № 8.

Кроме того, комиссии поручено отработать предложения относительно перемещения всех игорных заведений за пределы населённых пунктов и в течение месяца передать их ОГА.

Справка УНИАН. По данным Государственной налоговой администрации в Херсонской области, по состоянию на май 2009 г. на территории области официально вели деятельность в сфере игорного бизнеса 34 компании (295 залов игровых автоматов).