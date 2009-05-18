Российские туроператоры не будут продавать игровые туры в Украину

Российские туроператоры прекращают продажу специализированных туров в Киев, ориентированных на постоянных посетителей крупнейших московских казино, сообщил УНИАН директор туристического агентства "Гейм Ченс Тур" Максим ШЕВЦОВ.

"К сожалению, в связи с возможным вступлением в силу запрета на игорный бизнес на Украине, мы были вынуждены приостановить продажу этого вида туров. Сейчас мы рассматриваем возможность переориентации на Беларусь, что затрудняется неразвитостью ее инфраструктуры и отсутствием высококлассных заведений", - сообщил руководитель агентства.

При этом М.ШЕВЦОВ отметил, что в последнее время наблюдался повышенный интерес состоятельных игроков к игровым турам в Киев, который, по его мнению, был вызван грядущим закрытием российских игровых заведений за пределами специальных зон и отсутствием в них введенных в эксплуатацию объектов.

Среди преимуществ для приверженцев игровых туров в Киев М.ШЕВЦОВ назвал развитую игровую инфраструктуру, наличие высококлассных казино и отелей, низкую стоимость авиабилетов и русскоязычную среду.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. Согласно закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игрового оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в Государственный бюджет Украины.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду, что глава государства подпишет этот закон.

Сегодня, 18 мая, заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов проанализировать все предложения, в частности, правового характера, касающиеся урегулирования ситуации с игорным бизнесом в Украине.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК отметила, что, по состоянию на 18 мая, Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине», который был принят Верховной Радой 15 мая, не поступил на подпись Президенту Украины.