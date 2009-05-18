Севастополь признан лучшим городом в Украине

Севастополь признан лучшим в Украине городом по благоустройству за 2008 год в категории городов с населением до 1 млн. жителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, ссылаясь на итоги состоявшегося 14 мая в Киеве заседания конкурсной комиссии ежегодного всеукраинского конкурса «Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка».

По информации С.КУНИЦЫНА, «Севастополь занял первое место в Украине за 2008 год в категории «Население до 1 млн. жителей. Второе - Житомир, третье - Николаев».

Как добавил глава исполнительной власти города, «в Севастополе целую неделю работала комиссия, проверяли все, в том числе кладбища. Мы посылали альбомы, демонстрируя все, что нами сделано по благоустройству, по набережным, бульварам, сколько где вложено ресурса, денег и так далее. В итоге, 14 членов комиссии, в составе министров, заместителей министров единогласно проголосовали за Севастополь».

С.КУНИЦЫН подытожил: «Да, у нас много недостатков, но я считаю, что это ответ тем, кто нам долгое время мотал нервы, ответ - кто и как работает».