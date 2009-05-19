American Express сокращает 4 тыс. сотрудников

Крупнейший в США оператор кредитных карт American Express намерен сократить около 4 тыс. сотрудников, сообщает Прайм-ТАСС.

Как сообщили представители компании, причина сокращений - желание уменьшить расходы до конца текущего года на 800 млн долл.

Таким образом, American Express сократит почти 6% своих работников по всему миру. Представители компании также отметили, что часть увольняемых уже была предупреждена, остальные будут проинформированы в ближайшие недели, передает Associated Press.

Ранее American Express уже сократила 7 тыс. человек. Об этом было объявлено в октябре 2008 г.

Напомним, 24 апреля компания сообщила, что ее чистая прибыль за I квартал 2009г. снизилась на 56% - до 437 млн долл. Выручка за отчетный квартал снизилась на 18% и составила 5,9 млрд долл.

American Express со штаб-квартирой в Нью-Йорке является многопрофильной компанией, предоставляющей услуги в туристической, финансовой и сетевой сферах. Компания была основана в 1850 г.

В настоящее время она является лидером рынка дорожных чеков, платежных карт, туризма, финансового планирования, бизнес-услуг, инвестиционных продуктов, страхования и международных банковских услуг. По состоянию на 2008 г. American Express выпустила 56 млн платежных карт. Это наивысший показатель среди компаний данного сектора.