Украина и Португалия намерены подписать договор, который будет предусматривать взаимное признание странами трудового стажа мигрантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ.

По его словам, если граждане официально работают за границей, платят все налоги и взносы согласно законодательству той страны, а также перечисляют пенсионный взнос в Украину в размере не менее 208 грн. в месяц, то при получении пенсии в стране, в которой они работают, им зачислят пенсионный стаж, который начислялся в Украине.

Как отметил А.ЗАРУДНЫЙ, на сегодняшний день договор о социальном обеспечении, в частности, о взаимном признании стажа трудовых мигрантов, действует между Украиной и Испанией. Планируется также, что в ближайшее время такой договор Украина подпишет с Италией.

В этих странах, по словам председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александры КУЖЕЛЬ, работает самое большое количество украинских трудовых мигрантов.

А.ЗАРУДНЫЙ также напомнил, что упрощена процедура регистрации трудовых мигрантов, которые находятся на заработках за границей, для получения пенсионного обеспечения. Для этого необходимо позвонить в контакт-центр, зарегистрироваться и получить номер расчетного счета, на который следует перечислять пенсионный взнос. Подписать договор об открытии пенсионного счета можно будет после приезда в Украину.