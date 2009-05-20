Правозащитники одобряют запрет игорного бизнеса

Директор международного гуманитарного центра «Розрада», международный эксперт по гендерным вопросам Валентина БОНДАРОВСКАЯ и председатель международной лиги защиты прав граждан Эдуард БАГИРОВ одобрительно относятся к принятию Верховной Радой Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, в частности, В.БОНДАРОВСКАЯ отметила, что из-за бесконтрольности игорного бизнеса со стороны государства украинское общество оказалось на краю социальной катастрофы, а принятие этого закона является началом ее преодоления. «Государство сделало огромные ошибки, разрушив размещение где только можно игровых автоматов. Но тот шаг, который сделала Верховная Рада и правительство, является важным, хотя и с опозданием», - сказала она.

При этом В.БОНДАРОВСКАЯ обратила внимание на то, что желание человека получить деньги легким путем благодаря игорным развлечениям в дальнейшем не сможет остановить человека, поскольку он попадает в зависимость, и эту болезнь, которую еще называют игроманией, вылечить невозможно.

В свою очередь, Э.БАГИРОВ согласился с мнением В.БОНДАРОВСКОЙ, отметив, что решительные шаги со стороны государства по упорядочению игорного бизнеса «лучше сделать поздно, чем никогда». В то же время, он отметил, что не против игорных заведений, но их деятельность должна жестко контролироваться и регламентироваться. При этом он выразил надежду, что Президент Украины подпишет принятый Верховной Радой закон. В то же время, правозащитник отметил, что «то, что мы сегодня имеем (ситуацию в игорном бизнесе – УНИАН), это проблемы прошлых лет, прошлых правительств и президентов.

Говоря непосредственно о людях, которые попали в зависимость от игорного бизнеса, Э.БАГИРОВ отметил, что по роду деятельности ему приходится довольно много общаться с людьми, которые преступили границу закона. Среди них, как сказал Э.БАГИРОВ, есть и те, кто совершил преступление именно из-за того, что были нужны деньги для игры.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины распоряжением от 7 мая прекратил действие лицензий игорных заведений на один месяц. Позднее, 15 мая, парламент принял закон о запрете игорного бизнеса и участия в азартных играх. За принятие Закона «О запрете игорного бизнеса в Украине» проголосовали 340 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.