ВР планирует изменить требования к курортам

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О курортах”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 339 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект направлен на реализацию государственной политики в курортной и рекреационной сфере, разграничение полномочий заинтересованных центральных органов исполнительной власти, регулирование отношений в курортной отрасли, рациональное использование природных территорий и природных лечебных ресурсов курортов, создание благоприятного инвестиционного климата в курортной отрасли, межотраслевую координацию в сфере деятельности курортов и тому подобное.

Законопроектом предусматривается изменение требований к округам и зонам санитарной охраны курорта – разрешается устанавливать несколько зон строгого режима и несколько зон ограничений. Внесение этих изменений устранит необходимость установления единой I и II зоны охраны курорта и даст возможность объявить природные территории г. Хмельник, г. Сатанив, г. Славянск курортами государственного значения.

Кроме того, законопроектом предусматривается уточнение процедуры объявления природных территорий курортами государственного и местного значения.