ФПУ предлагает значительно увеличить зарплаты

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) предлагает предусмотреть в Генеральном соглашении между правительством, работодателями и профсоюзами на 2010 - 2011 годы значительное увеличение заработных плат и уменьшение разрыва между их уровнем в разных сегментах экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ, об этом сказал заместитель председателя Федерации Сергей КОНДРЮК.

«Федерация профсоюзов Украины предлагает стимулировать внутренний спрос при помощи увеличения покупательной способности населения, в том числе за счет значительного увеличения уровня оплаты труда, в результате чего вырастет часть заработной платы в валовом внутреннем продукте. Кроме того, предлагается уменьшить разрыв между уровнем заработной платы в разных сегментах экономики», - сказал С.КОНДРЮК. По его убеждению, такие меры будут способствовать восстановлению национальной экономики и стабилизации рынка труда.

Также ФПУ намерена инициировать расширение круга подписантов Генерального соглашения и привлечь в число участников договора владельцев тех предприятий, которые не входят в объединение работодателей, что позволит сократить число незаконных увольнений, несвоевременных выплат заработных плат и эффективнее защищать интересы и права украинских трудящихся .

В проекте Генерального соглашения также будут предусмотрены обязательства по снижению безработицы, ликвидации задолженности по зарплатам, гарантии в сфере пенсионного обеспечения и социальных выплат, опережения роста заработной платы по сравнению с ростом цен и тарифов на услуги, согласования с профсоюзами решений о пересмотре тарифов на электроэнергию, газ и услуги транспорта и связи.

При этом, отметил С.КОНДРЮК, предлагается усилить правовой статус Генерального соглашения и установить ответственность за нарушение его норм.

Ожидается, что Генеральное соглашение будет подписано до принятия Государственного бюджета Украины на 2010 год, что позволит своевременно составить отраслевые соглашения и учесть новые колдоговорные обязательства в финансовых планах предприятий.

Справка УНИАН. Сегодня в Украине действует Генеральное соглашение между Кабинетом министров, работодателями и профсоюзами на 2008-2009 гг., которое было заключено 17 апреля 2008 г.

Генеральное соглашение является основой ведения социального диалога в Украине. Им устанавливаются основные нормы, принципы и взаимные обязательства сторон по регулированию на национальном уровне трудовых и социально-экономических отношений, стимулированию развития экономики, обеспечению экономических, социальных и культурных прав работников.

Федерация профсоюзов Украины – крупнейшее в Украине добровольное профсоюзное объединение. Она образована в 1990 году, в нее входят 44 отраслевых и 26 региональных профсоюзов.