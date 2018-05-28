Украинским мигрантам по заслугам, или Вспомним о кормильцах

Власть наконец-то сделала шаг навстречу украинским трудовым мигрантам, и теперь у них появился шанс получить достойное социальное обеспечение после возвращения на родину. Понятно, что на особую поддержку рассчитывать вряд ли приходиться, но и протянутая соломинка для некоторых предоставит возможность с большей уверенностью в будущем вернуться домой. А пока они трудятся на чужое ВВП, их семьи достойно переживают кризис, рассчитываясь за спокойную жизнь деньгами заробитчан, потоки средств от которых иной раз превышают прямые иностранные инвестиции в Украину…

Право на пенсию

В ряду помощи мигрантам – новшества Пенсионного фонда по упрощению бюрократической процедуры открытия пенсионного счета, что было инициировано Кабмином. С апреля украинцы, которые работают за границей, могут в телефонном режиме, не посещая страны, зарегистрироваться в Пенсионном фонде, получить номер расчетного счета, на который необходимо перечислять пенсионные взносы размером не менее 207,5 грн., чтобы после возвращения с заработков и достижения определенного возраста стать полноправным пенсионером (тел. 8-044-281-08-58, в пон.-пят. - с 8.00 до 20.00, в субб. - с 8.00 до 14.00). Попытку власти поддержать заробитчан и обеспечить им минимальную социальную защиту не стоит недооценивать. Ведь, по словам главы Госкомпредпринимательства Александры Кужель, эта идея во время встреч с трудовыми мигрантами в Италии, Испании и Португалии была воспринята на «ура».

В то же время, есть в этом деле и другая сторона медали. Проблема наполнения бюджета ПФ вынудила инициаторов данной идеи изыскать необходимые резервы. Вспомнили о заробитчанах. Трудовые мигранты, как выяснилось, - непаханая целина. Решая их проблемы, власть справляется и с рядом своих, ведь пенсия – не только «раздача» бюджетных средств.

Украина заключила договор о взаимном признании трудового стажа с Испанией, планирует в ближайшее время подписать подобный с Португалией и Италией. Суть документа заключается в том, что украинский мигрант, официально работающий в Испании, платит там все местные налоги, перечисляет пенсионные взносы в Украину, а после выхода на пенсию, если решит остаться в этой стране, ему будет достаточно показать трудовую книжку со стажем в Украине, который причисляется к стажу в Испании, причем согласно испанскому законодательству.

И еще одна рука помощи. Госкомпредпринимательства совместно с налоговиками инициирует введение налоговой «амнистии», суть которой в том, чтобы на полгода дать возможность всем желающим легализовать теневые доходы. Можно, конечно, порадоваться за наши верхи, но эта норма коснется и трудовых мигрантов. Как известно, украинцы уезжают заграницу, чтобы материально помочь выжить своей семье. Именно миграционный капитал позволяет им приобрести, например, недвижимость. Если инициатива пройдет, то узаконить, к примеру, дом, купленный на так тяжко заработанные в «далеких странах», можно будет по льготной налоговой ставке.

Перечисленные «вариации» – это незначительный ответ власти на многочисленные проблемы мигрантов, которые припадают пылью в шкафах бюрократов от чиновников.

Среди вопросов даже тот факт, что авиаперевозчики пытаются «заработать» на транспортировке умерших из-за границы в Украину.

Миграционные заработки

И пока государство пытается или делает вид, что пытается заботиться о своих трудовых мигринтах, они зарабатывают деньги, сумма которых иногда превышает прямые иностранные инвестиции, несмотря на кризис.

По данным Всемирного банка, в глобальном масштабе в прошлом году сумма перечисленных средств путем официальных систем денежных переводов составила 305 млрд. долл. По итогам 2009 г. ВБ прогнозирует замедление прироста перечисленных средств до 290 млрд. долл.

Как отмечает региональный менеджер в Украине, Грузии, Армении и Молдавии представительства компании Western Union Financial Services GmbH Михаил Бабиренко, количество денежных переводов в Украину не снижается, правда, суммы стали несколько меньше.

Между тем, по данным Национального банка, в прошлом году в Украину поступили через официальные каналы денежные переводы на сумму 2,4 млрд. долл. Но это только по официальным данным. По словам заведующего отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексея Позняка, вместе с неформальными переводами мигрантами в Украину было направлено 25 млрд. долл. При этом стоит учесть, что в некоторых странах неформальные каналы перечисления средств составляют до 50%, поэтому в целом оценить потоки практически невозможно.

Однако, даже с учетом кризиса, говорить о многократном сокращении потоков этих средств нельзя. М.Бабиренко уверен, что размер заработков мигрантов регулируется не столько их возможностями, сколько потребностями тех, кого они кормят. Можно отметить и то, что миграционный капитал не подвержен кризису. Скорее даже наоборот, экономический обвал увеличивает число безработных и, соответственно, количество потенциальных мигрантов. Только одно но… - адрес заработка сменил координаты.

Стоит отметить, что, по данным эксперта Украинского центра социальных исследований Игоря Маркова, по итогам 2008 г. за границей работают 4,5 млн. украинцев. В том числе, по его словам, около 1,7 млн. человек находится в странах Европейского Союза, около 2 млн. человек - в Российской Федерации, остальные - в других странах мира (США, Канада, Австралия и т.д.).

За последние годы карта поступлений в Украину адресных денежных переводов подкорректировалась. Но напомним, речь пойдет об официальных данных. Например, Россия, которая еще до недавнего времени была реципиентом миграционных денег, за последние годы превратилась в страну-отправителя. В то же время страны, в которые предпочитали выезжать украинцы, например Италия, Португалия, Испания, в последнее время теряют свои позиции. Как отметил М.Бабиренко, 48% всех поступаемых через официальные каналы в Украину денег идут из РФ.

Если брать страну в разрезе регионов, то западные области лидируют по количеству переводов от мигрантов. Так, по словам независимого эксперта Андрея Гайдуцкого, в Западной Украине традиционно суммы депозитов населения значительно больше, как и размер выданных кредитов, и это при том, что промышленные регионы на востоке нашей страны. Он объясняет это именно адресной помощью из-за границы.

Значимость миграционного капитала принято измерять внутренним валовым продуктом. Например, в Таджикистане денежные поступления составляет более 45% ВВП, в странах Африки, Латинской Америки – 25-35%. «Для оценки Украины использовали данные НБУ. Если посмотреть на суммы, которые проходят только через системы денежных переводов, то у нас 2% ВВП. Эти средств генерируют спрос на товары и услуги в стране», - отмечает М. Бабиренко. Однако, по словам А.Позняка, денежные переводы мигрантов в Украину, оп неофициальным данным, составляют до 20% ВВП.

Такую значительную разницу в цифрах можно объяснить невозможностью точно подсчитать количество переводов, а также разными методами подсчетов. По словам М. Бабиренко, «официальная помощь развивающимся странам в 2008 г. составила 120 млрд. долл., сумма миграционного капитала превысила 300 млрд. долл. Прямые иностранные инвестиции на глобальном уровне немного выше, но в разрезе иногда миграционный капитал больше».

Вот и получается, что сегодня миграционный капитал позволяет многим украинцам пережить трудные времена, выучить детей, выплатить кредит за машину или квартиру, он повышает уровень платежеспособности граждан. Но следует помнить, что за это мы расплачиваемся самым мобильным и трудоспособным населением, которое формирует ВВП других стран. Кроме того, гастарбайтеры возвращаются на родину «закаленными»в трудовом смысле, они умеют «делать деньги». Но проблема в том, что условий для желанного возвращения практически нет…

Юлия Главацкая (УНИАН)