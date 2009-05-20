Состояние здоровья украинцев неудовлетворительно

Состояние здоровья населения Украины остается неудовлетворительным.

Об этом заявил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ во время парламентских слушаний на тему: «Пути реформирования здравоохранения и медицинское страхование в Украине».

По его словам, показатели общей смертности населения вдвое превышают показатели стран ЕС, а показатели смертности населения в трудоспособном возрасте – 2-4 раза.

Министр отметил, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом показатели смертности населения уменьшились, но все еще остаются высокими. По его словам, выше среднего уровня по Украине показатель смертности населения в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Донецкой, Киевской, Луганской, Черкасской и Днепропетровской областях.

По его словам, среди причин смертей: болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания. Он отметил, что в Украине смертность мужчин в возрасте 25-44 года почти в четыре раза превышает смертность женщин аналогичного возраста.

В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что по сравнению с 2007 годом в 2008 году увеличился показатель рождаемости населения. По его словам, выше среднего по Украине показатели рождаемости в Волынской, Закарпатской и Ривненской областях.

Министр здравоохранения отметил, что сегодня, несмотря на повышение заработной платы работникам медицины, она почти в два раза меньше, чем в промышленности и на 20% ниже, чем в сфере образования.

В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что в условиях ограниченных государственных ресурсов одним из путей решения проблем отрасли является переход на обязательное медицинское страхование. По его словам, сегодня в государстве существует несколько подходов относительно введения системы обязательного медицинского страхования. Он считает, что главным результатом перехода к обязательному медицинскому страхованию должна стать активизация структурных преобразований в медицине.