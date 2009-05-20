Королевская: Президент подпишет закон о запрете игорного бизнеса

Председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталья КОРОЛЕВСКАЯ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, скорее всего, подпишет закон о запрете игорного бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение депутат сегодня высказала журналистам.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, после принятия главой государства решения относительно закона о запрете игорного бизнеса, комитет будет продолжать дорабатывать данный законопроект с учетом замечаний, либо же разрабатывать критерии зонирования игорных заведений. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, они могут быть вынесены за пределы городов, либо же находится в их границах, но с ограниченным доступом. «В любом случае должны быть ограничения по месту расположения, и это надо согласовывать с местными властями», - уверена председатель парламентского комитета.

Кроме того, защиты требуют те люди, которые могут остаться без рабочих мест, говорит депутат. «Для этого надо будет принять альтернативный законопроект, который бы компенсировал им потерю работы», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 7 мая с. г. в одном из залов игровых автоматов Днепропетровска произошел взрыв, погибли 9 человек, 11 получили ранения разной степени тяжести. 15 мая Верховная Рада Украины 340 голосами приняла Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Главное научно-экспертное Управление Верховной Рады дало негативное заключение принятому документу. По мнению его экспертов, «общий запрет (даже временный) хозяйственной деятельности по организации азартных игр приведет к ее криминализации, в том числе, путем резкого увеличения числа нелегальных игорных заведений и роста коррупции».

19 мая состоялся 30 тысячный митинг протеста работников игорной индустрии, обратившихся к Президенту с просьбой наложить вето на закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».