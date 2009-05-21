В Киеве прошел VІІ международный конкурс юных журналистов

В Киеве прошел VІІ международный юношеский журналистский форум «Пресс-весна на Днепровских склонах».

В фестивали приняли участие юные журналисты из Украины, Германии, Латвии, Сербии, Польши, Швейцарии, Молдовы, России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Грузии, Румынии.

Организаторами мероприятия выступили информационно-творческое агентство «ЮН-ПРЕСС» при поддержке Главного управления образования и науки КГГА.

Соорганизаторами журналистского форума стали Национальный союз журналистов Украины, Киевский союз журналистов, Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта, Главное управление по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью, Институт журналистики и Институт массовой коммуникации Национального университета имени Тараса Шевченко, Киевский международный университет, Киевский национальный университет культуры и искусства, Университет славистики.

«Масштаб фестиваля – грандиозный, потому что друзей у него много. Начинается он осенью во всех уголках Украины и стран ближнего зарубежья, а финиширует в мае в Киеве», - отметил руководитель информационно-творческого агентства «ЮН-ПРЕСС» Надежда ИЛЛЮК.

По ее словам, на конкурс «Пресс-весна», который проводится в рамках фестиваля в шести номинациях «Журналистская работа», «Литературное произведение», «Телефильм», «Фоторепортаж», «Газета», «Копирайтинг в СМИ», поступило более тысячи работ.

Кроме лауреатов, отмеченных хрустальными статуэтками «Пресс-весна», каждый из 300 победителей получил в подарок от управляющей компании Группы «ФОКСТРОТ» главный инструмент журналиста – блокнот в твердой обложке на 350 страниц, а их наставники – рабочие планинги и настенные часы.

«Поддержка талантливой молодежи - среди приоритетных направлений социально полезной работы бизнеса "Фокстрот". Мы помогаем талантливым юным журналистам осознать ответственность за опубликованное слово. В арсенале "Фокстрота", кроме помощи «Пресс-весне на Днепровских склонах», также партнерство с Союзом журналистов Украины в конкурсе "Серебряное перо", сотрудничество с самым старым детским журналом СНГ "Одноклассник" в организации конкурса юных журналистов "Твой взгляд", меценатская поддержка творческой деятельности известных украинских журналистов», - отметил генеральный директор управляющей компании ГК „ФОКСТРОТ” Владимир ШУЛЬМЕЙСТЕР.