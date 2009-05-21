ВР не приняла закон о госрегулировании игорного бизнеса

Верховная Рада Украины отказалась принять Закон «О государственном регулировании деятельности в сфере игорного бизнеса».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали всего 6 народных депутатов из 429 зарегистрированных в сессионном зале.

Отмеченным законопроектом предусматривалось установления особого, по сравнению с видами деятельности, определенными в статье 9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», порядка лицензирования игорного бизнеса, включая порядок контроля за деятельностью субъектов игорного бизнеса. Так, например, указанным документом предусматривалось проведение уполномоченными представителями органа лицензирования предыдущего лицензионного контроля заявителя, основание и порядок остановки действия лицензии.

Также законопроектом предусматривалось установление требований к финансовому состоянию организаторов азартных игр, требований к игорным заведениям (казино, залов игральных автоматов, букмекерских контор и тому подобное), порядка проведения азартных игр и формирования призового (выигрышного) фонда, а также ответственность за нарушение действующего законодательства Украины в сфере игорного бизнеса и тому подобное.

Перед началом рассмотрения законопроекта председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обратилась с просьбой перенести его рассмотрение, поскольку раньше парламент принял закон, запрещающий игорный бизнес в Украине.

При этом, напомнила она, данным законом поручалось правительству в течение трех месяцев разработать новый законопроект, который бы регулировал деятельность игорных заведений.

Верховная Рада отказалась перенести рассмотрение этого законопроекта и отказалась его направить на повторное второе чтение. Таким образом, закон считается отклоненным.

Кроме того, ВР отказалась включить в повестку дня сессии три законопроекта, касающиеся размещения игорных заведений.