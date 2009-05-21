ВР увеличила расходы на оздоровление инвалидов

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (по улучшению финансирования санаторно-курортного оздоровления инвалидов и медицинской реабилитации инвалидов-спинальников).

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 358 из 421 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

На сегодняшний день в Украине на учете в органах социальной защиты населения для обеспечения санаторно-курортным лечением находится 9,1 тыс. инвалидов-спинальников.

Законом предлагается увеличить расходы по данной бюджетной программе на 19 млн. грн., что позволит обеспечить большее количество инвалидов-спинальников санаторно-курортным оздоровлением (более 1,6 тыс. человек).

Кроме того, предлагается предоставить субвенцию в объеме 3 млн. грн. из государственного бюджета областному бюджету Донецкой области на обеспечение лечения инвалидов-спинальников в Донецкой областной больнице восстановительного лечения, которая оказывает соответствующую медицинскую помощь больным из всех регионов Украины.