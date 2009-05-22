ФПУ инициирует подписание Всеукраинского меморандума

Федерация профсоюзов Украины инициирует подписание Всеукраинского меморандума о сотрудничестве и солидарной поддержке украинских профсоюзных объединений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФПУ, Федерация профсоюзов Украины начала соответствующие консультации с профсоюзными организациями, которые не входят в ее состав.

По словам первого заместителя председателя ФПУ Юрия КУЛИКА, главной целью объединения является консолидация профсоюзного движения Украины для усиления борьбы за права и интересы работающего населения, в частности, относительно детенизации заработной платы, своевременной ее выплаты, соблюдения работодателями социальных прав трудящихся.

«Представители украинских профсоюзных объединений должны сегодня отбросить личные амбиции, и единой силой встать на защиту украинских трудящихся в такой тяжелый для страны период. Именно поэтому Федерация профсоюзов Украины выступила с инициативой разработки общего плана антикризисных действий», - сказал Ю.КУЛИК.

Ожидается, что следующая встреча ФПУ с представителями альтернативных профсоюзных объединений, запланированная на июнь текущего года, будет посвящена законодательным процессам в Украине, в частности, обсуждению проекта трудового кодекса и проекта закона о социальном диалоге.

Справка УНИАН. Федерация профсоюзов Украины является наибольшим в Украине добровольным профсоюзным объединением. Образована в 1990 году. В ФПУ входят 44 отраслевые и 26 региональных профсоюзов.