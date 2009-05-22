Ликвидация последствий наводнения 2008 г. недостаточно эффективна

Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по мониторингу состояния ликвидации последствий стихийного бедствия, случившегося 23-27 июля 2008 года в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях, считает недостаточно эффективной работу Кабинета министров Украины, органов исполнительной власти и местного самоуправления по организации проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия и обеспечению реализации мероприятий, направленных на нормализацию условий жизнедеятельности населения в пострадавших местностях.

Как отмечается в отчете, общий объем убытков, нанесенных стихией шести областям, составляет около 5,7 млрд. грн. По состоянию на 6 февраля 2009 года восстановлено в целом 35372 объектов, в том числе в Винницкой области – 814, Закарпатской -1459, Ивано-Франковской – 21240, Львовской – 5121, Тернопольской – 528, Черновицкой – 6209.

Вместе с тем, информация, предоставленная Временной специальной комиссии Генеральной прокуратурой Украины и Министерством внутренних дел, свидетельствует, что имеют место частые нарушения целевого использования бюджетных средств, предусмотренных на восстановление пострадавших от наводнения территорий. Всего по результатам проверок на протяжении августа-декабря 2008 года (Справка Генпрокуратуры от 27.02.09) в западных областях Украины возбуждено 134 уголовных дела (с учетом дел, возбужденных в связи с злоупотреблениями в бюджетной сфере по вопросам охраны труда, контрабанды и тому подобное).

В отчете отмечается, что Кабинет министров Украины, другие органы исполнительной власти не смогли обеспечить надлежащий уровень организации работы по преодолению этих последствий, комплексности и эффективности мероприятий, которые финансировались и проводились, в первую очередь, за счет средств государственного бюджета. ”Неудовлетворительная организация подготовки решений правительства по вопросам предоставления помощи пострадавшим от стихийного бедствия регионам не способствовала их надлежащему выполнению, а иногда была помехой качественному предоставлению государственной помощи”, - сказано в отчете.

В то же время из имеющейся потребности в 40 млн. грн., недофинансирование из бюджета работ по возобновлению газоснабжения в пострадавших от стихийного бедствия областях составляло 27,4 млн. грн., или более 60 процентов.

В отчете отмечается, что “разбалансирование государственной поддержки, неподобающий уровень организации мероприятий по преодолению последствий стихийного бедствия не позволили обеспечить их выполнение в полном объеме в 2008 году”. А потому завершение всех необходимых работ, предупреждение в будущем негативных последствий чрезвычайных ситуаций потребовало привлечения бюджетных средств в 2009 году.