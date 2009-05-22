Ющенко просят ветировать закон о запрете игорного бизнеса

Всеукраинский профсоюз работников игорного бизнеса и Всеукраинское объединение работодателей отрасли культуры, отдыха, спорта и развлечений просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО воспользоваться правом вето в отношении закона о запрете игорного бизнеса.

Об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН представители указанных общественных организаций.

По словам заместителя председателя Всеукраинского объединения работодателей отрасли культуры, отдыха, спорта и развлечений Игоря МАКИЕВСКОГО, на сегодняшний день решением правительства о приостановке деятельности игорных заведений поставлено под угрозу существование целой отрасли экономики Украины, которая, помимо непосредственно занятых в ней людей, обеспечивает работой и доходом ряд смежных отраслей. Он напомнил, что в случае запрета игорного бизнеса без работы останутся 200 тысяч человек.

И.МАКИЕВСИЙ отметил, что при годовом обороте легального игорного бизнеса в 12-15 млрд. грн. эта сфера ежегодно приносит в бюджеты всех уровней около 1,5 млрд. грн. И это притом, что на сегодняшний день только 40% операторов игорного бизнеса работают в легальном поле. Кроме того, в случае введения запрета операторы будут иметь полное право настаивать на возвращении из госбюджета около 300 млн. грн., уплаченных ими за выдачу лицензий.

И.МАКИЕВСКИЙ также подчеркнул, что работодатели и профсоюзы в сфере игорного бизнеса готовы активно включиться в разработку нового варианта базового закона, регулирующего деятельность отрасли, в котором должны быть отражены и учтены позиции всех сторон.

«Мы призываем Президента, чтобы он принял единственно правильное решение в этой ситуации – услышал нас, работодателей, поскольку это решение (запрет игорного бизнеса – УНИАН) не решит проблемы отрасли в целом», – сказал И.МАКИЕВСКИЙ, подчеркнув, что на данном этапе для решения проблем отрасли необходим цивилизованный диалог между государством, работодателями и профсоюзами.

В свою очередь, член правления Фонда социального страхования от профсоюзов Андрей ДРОЗДОВ отметил, что в случае массового высвобождения работников из сферы игорного бизнеса и постановки их на учет в центрах занятости фонд, который и без того испытывает определенные финансовые трудности, будет ощущать серьезный финансовый дисбаланс. При этом он отметил, что в случае постановки на учет 100 тысяч работников игорной сферы расходы фонда будут вынужденно увеличены на сумму около 50 млн. грн. в месяц.

«Мы призываем Президента обдуманно подойти к подписанию этого закона и выступаем за то, чтобы на этот закон было наложено вето», – сказал И.ДРОЗДОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 мая т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. Согласно закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игрового оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в госбюджет.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду, что глава государства подпишет этот закон.

Заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК 18 мая заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов проанализировать все предложения, в частности, правового характера, касающиеся урегулирования ситуации с игорным бизнесом в Украине.

В то же время М.СТАВНИЙЧУК отметила, что по состоянию на 18 мая Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине», принятый Верховной Радой 15 мая т.г., не поступил на подпись Президенту Украины.