Гриппом A в мире болеет 11 тыс. 168 человек

Число заболевших вирусом гриппа A/H1N1 в мире достигло 11 тыс. 168 человек в 42 странах мира. При этом 86 случаев закончились смертельным исходом. Об этом сообщает сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает k2kapital..

Так, по данным ВОЗ, за последние сутки в мире подтверждены еще 134 случая заболевания новым гриппом. Лидером по количеству заболевших является США (5764 человек). Из них 9 человек умерли. В Мексике подтверждены 3892 случая, из них летальных исходов - 75. В Японии число заболевших за последние сутки увеличилось на 35 человек и составило 294.

В Украине случаев заболевания новым гриппом не зарегистрировано. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины продолжает вести противоэпидемические мероприятия в отношении лиц, прибывших из стран, где зафиксированы случаи заболевания новым гриппом.