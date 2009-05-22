НОВОЕ в уплате предпринимателями на едином налоге взносов на обязательное пенсионное страхование

22.05.2009

Інформація

щодо порядку сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування

В Україні діє солідарна пенсійна система відповідно до якої всі застраховані особи сплачують страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто, за пенсії нинішніх пенсіонерів відповідають ті, хто сьогодні працює.

З метою забезпечення принципів рівноправності застрахованих осіб щодо виконання обов’язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також соціальних гарантій суб’єктів підприємницької діяльності прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2009 року № 366 “Про сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування”. Постанова набула чинності з 1 травня 2009 року.

Від фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, до Пенсійного фонду надходить частина податку, яка становить 42 % для платників єдиного податку та 10 % для платників фіксованого податку.

Враховуючи розміри єдиного податку це становить: для фізичних осіб, які обрали єдиний податок до Пенсійного фонду України надходить від 8,40 до 84,00 грн., а від осіб, які обрали фіксований податок – в середньому 6 грн.

З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2009 року № 366 фізичним особам - суб`єктам підприємницької діяльності необхідно сплатити різницю між мінімальним страховим внеском та сумою, яка перераховується до Пенсійного фонду України від єдиного (фіксованого) податку.

Розмір такої різниці у 2009 році для платників єдиного податку становитиме (грн):



Період Розмір єдиного податку (макс. - 200 грн., міні. - 20 грн.) Сума, що перераховується до Пенсійного фонду Розмір мінімального страхового внеску Розмір різниці ІІ квартал (травень-червень)

200,00 84,00 207,50

123,50 20,00 8,40 199,10 ІІІ квартал

200,00 84,00 209,16

125,16 20,00 8,40 200,76 ІV квартал (жовтень-листопад)

200,00 84,00 215,80

131,80 20,00 8,40 207,40 ІV (грудень)

200,00 84,00 222,11

138,11 20,00 8,40 213,71



Для платників фіксованого податку: (грн.)



Період Розмір єдиного податку Сума, що перераховується до Пенсійного фонду Розмір мінімального страхового внеску Розмір різниці ІІ квартал (травень-червень) 100,00 10,00 207,50 197,50 ІІІ квартал

100,00 10,00 209,16 199,16 ІV квартал (жовтень-листопад)

100,00 10,00 215,80 205,80 ІV (грудень) 100,00 10,00 222,11 212,11

Терміни сплати внесків визначені ч.6 статті 20 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і за 2009 рік становлять:

За ІІ квартал (травень, червень) – не пізніше 20 липня 2009 року;

За ІІІ квартал - не пізніше 20 жовтня 2009 року;

За IV квартал - не пізніше 20 січня 2010 року.



21.05.09 р. Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження, яким врегульовано механізм сплати та зарахування сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки).

Перерахування сум внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки) здійснюються на рахунки Пенсійного фонду України у Державному казначействі України.

Дані про сплату страхових внесків вносяться Пенсійним фондом України до системи персоніфікованого обліку для врахування при обчисленні пенсії.

Інформацію про рахунки Пенсійного фонду України, на які сплачуються суми страхових внесків, та про дані, які повинні зазначати платники страхових внесків у платіжному дорученні, Державна податкова адміністрація та Пенсійний фонд України надсилають платникам податку поштою та розміщують на офіційних веб-сторінках органів Державної податкової служби та Пенсійного фонду України.

Звірку сум сплачених страхових внесків органи Пенсійного фонду зобов’язані провести не пізніше 31 січня року, наступного за звітним та протягом 10 днів після її закінчення про результати звірки повідомити платників.

Платники, які за результатами цієї звірки мають недоїмку (несплачені страхові внески за попередній рік), зобов’язані сплатити її протягом 30 днів після отримання повідомлення.

За умови дотримання таких строків повного розрахунку штрафні санкції та пеня за несвоєчасну сплату внесків не нараховуються.

Додаткова реєстрація в органах Фонду не проводиться, додаткова звітність не запроваджується.

Протягом 3-х років Пенсійним фондом України не будуть проводитися перевірки фізичних осіб , які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки) та сплачують внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Інформація Прес-служби

Міністерства праці та соціальної політики України

(подається мовою оригіналу)