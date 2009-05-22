Кабмин отменил повышенный сбор в ПФ

Кабинет Министров освободил от уплаты повышенного сбора в Пенсионный фонд самозанятых лиц, инвалидов и пенсионеров. Правда, все остальные "единоналожники" по-прежнему будут будут производить оплату по новым расценкам.

Постановление "Об уплате взносов на общеобязательное страхование физическими лицам-субъектами предпринимательской деятельности, выбравшими особый способ налогообложения" Кабмин принял 15 апреля. Согласно этому документу, вступившему в силу с 1 мая, налоговая нагрузка на частных предпринимателей, уплачивающих единый налог, увеличилась вдвое. За неуплату сбора в Пенсионный сбор предусмотрены штрафы – от 10% до 50% начисленной суммы взноса.

Предприниматели отреагировали на это нововведение очень остро, и правительство было вынуждено пойти им на уступки, освободив от дополнительного взноса инвалидов и пенсионеров, которые занимаются частным предпринимательством, а также самозанятых лиц. По словам председателя Совета предпринимателей при Кабмине Оксаны Продан, в данный момент ведется работа над соответствующим проектом постановления.

Юристы в свою очередь солидарны с предпринимателями, утверждая, что постановление Кабмина об уплате повышенного сбора в Пенсионный фонд нарушает несколько законов, Хозяйственный кодекс и даже Конституцию Украины. По их словам, вопросы налогообложения и других обязательных сборов входят в компетенцию Верховной Рады, а никак не правительства. А, согласно указу президента Украины от 3 июля 1998 за №727/98, частный предприниматель, уплачивающий единый налог, вообще не является отдельным плательщиком взносов на обязательное государственное пенсионное страхование.

В правомочности этого документа сомневается также заместитель главы Секретариата президента Александр Шлапак. По его словам, правительство принимало его для того, чтобы угодить Международному валютному фонду.

По материалам http://delo.ua/портала«Дело»