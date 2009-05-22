Япония передала детской больнице Днепропетровска оборудование

Сегодня в Днепропетровске Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА передал Днепропетровской областной детской клинической больнице от правительства Японии свыше 100 единиц медицинского оборудования на сумму свыше 9,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Больница получила медицинское оборудование в рамках второй фазы проекта «Улучшение медицинского оборудования для детских больниц», финансируемого правительством Японии. Современным оборудованием укомплектован операционный блок больницы. Это лапароскоп ECONT-complex, операционные столы, операционные лампы, передвижной рентген-аппарат и пр.

Отделение анестезиологии получило 6 современных наркозных аппаратов с 6 мониторами пациента, дефибрилятор. Благодаря полученной аппаратуре, полностью переоборудуется рентгенологическое отделение, переоснащенное централизовано стерилизационное отделение.

Значительно улучшились диагностические возможности Днепропетровской областной детской больницы. Япония закупила 2 ультразвуковых аппараты фирмы Shimadzu, электрокардиографы, оборудование для клинико-диагностической лаборатории, в частности 8 микроскопов фирмы Nikon, центрифугу, спектрофотометр.