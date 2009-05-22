Число безработных в России выросло на 2,7%

Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в апреле 2009 г увеличилась на 2,7 проц по сравнению с предыдущим месяцем - до 7,7 млн человек, что составляло 10,2 проц всего экономически активного населения страны. Об этом свидетельствует поступивший сегодня в ПРАЙМ-ТАСС очередной доклад Федеральной службы государственной статистики /Росстат/.

Число официально зарегистрированных безработных в апреле 2009 г возросло на 4,2 проц по сравнению с предыдущим месяцем и составляло 2,269 млн человек. В том числе 1,9 млн человек получали пособие по безработице.

По сравнению с концом апреля 2008 г общая численность безработных в России увеличилась на 71,1 проц, а официально зарегистрированных – на 53,5 проц.

Численность экономически активного населения в России в апреле 2009 г оценивалась Росстатом в 75,2 млн человек - более 53 проц от общей численности населения страны. 53,9 проц всех занятых в марте 2009 г работали в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.