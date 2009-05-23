Ющенко поручил прокурорам проверить оплату труда на предприятиях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил органам прокуратуры проверить соблюдение предприятиями законодательства об оплате труда.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода на Интере».

В.ЮЩЕНКО сообщил, что десять дней назад дал поручение генеральному прокурору и областным прокурорам на протяжении двух недель осуществить проверку всех украинских предприятий, особенно государственной формы собственности, на предмет выплаты работникам заработной платы.

«Каждая копейка выручки, которая будет поступать на счет предприятия любой формы (собственности), будет направлена на возвращение (долгов) по заработной плате. Это у меня единственный рычаг, который есть у Президента, через прокуратуру поставить к сведению, что руководители предприятий, которые не выплатили зарплату, будут отвечать в правовой плоскости», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы с начала текущего года увеличилась на 45%, или на 534,4 млн. грн., и на 1 апреля с.г. составляла 1 млрд. 723 млн. 061 тыс. грн. (на 1 января с.г. задолженность составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн.). По сравнению с 1 марта, задолженность по Украине увеличилась на 4,9%.

30 апреля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверила, что в бюджетной сфере нет задолженности по выплате зарплаты.