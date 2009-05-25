Глава ВБ: Мир на пороге кризиса безработицы

Мир на пороге кризиса безработицы, заявил президент Всемирного банка

Восстановление мировой экономики будет медленным, а растущий уровень безработицы может привести к социальному кризису и протекционизму. Об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Роберт ЗЕЛЛИК в интервью испанской газете El Pais, передает "ЛигаБизнесИнформ".

"То, что началось как глобальный финансовый кризис и стало экономическим кризисом, сейчас становится серьезным кризисом безработицы, и если мы не предпримем меры, существует риск глобального человеческого и социального кризиса с важными политическими последствиями", - сказал он. "Это благоприятная почва для популистской и протекционистской политики", - добавил Р.ЗЕЛЛИК.

"Министры финансов стран G7 и G20 выражают облегчение, так как сокращение экономик замедлилось. Хотя мы все еще можем видеть низкий или отрицательный рост, ситуации сейчас менее тревожная", - сказал Р.ЗЕЛЛИК.

"Однако экономисты и промышленники озабочены тем, что восстановление будет проходить медленнее и слабее, чем ожидалось", - указал глава ВБ. "Остаются опасения по поводу финансовой системы США и уязвимых рынков развивающихся стран", - отметил Р.ЗЕЛЛИК.

"Возможно, что ключевая вещь, которая должна быть очищена, - это финансовая система. США предприняли шаги в правильном направлении, однако все еще есть банки с серьезными проблемами, связанными с финансированием потребителей, кредитными картами и ипотекой", - заявил глава Всемирного банка.

"Что главное в этом, так это то, что США больше зависят от Европы в вопросе безопасности ипотечного рынка, а этот рынок еще должен восстановиться", - сказал он.

По его словам, риски остаются в Африке, части Латинской Америки и Восточной Европе, сообщает K`kapital.

"Китай получил хорошие результаты от ввода плана стимулирования экономики. Для стран, таких как Мексика и Бразилия, главная угроза - это потеря доступа к финансированию", - подытожил глава Всемирного банка.

Напомним, директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР считает констатацию стабилизации макроэкономической ситуации в Украине преждевременной.