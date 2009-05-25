Эксперты: зарплаты и доходы населения снизятся на 12–14%

Киев. 25 мая. УНИАН. По итогам этого года зарплаты и доходы населения Украины снизятся на 12–14% в реальном выражении. Такой прогноз содержится в переданном агентству УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиками "Тройка Диалог Украина".

Как отмечается в отчете, в марте коррекция реальных доходов населения, отражающая сокращение объемов производства, продолжилась, но происходила медленнее (в основном, из-за снижения темпов инфляции), чем ранее. За месяц средний реальный размер оплаты труда снизился на 11,0% к уровню годичной давности (против 11,8% в январе и 14,1% феврале).

Как отмечается в отчете, после продолжительного периода, когда рост зарплат выражался двузначной величиной, теперь зарплаты полнее отражают динамику производительности труда.