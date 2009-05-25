Совет министров ЕС одобрил введение “голубой карточки” для мигрантов

Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС одобрил введение “голубой карточки” для высококвалифицированных мигрантов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, это решение было одобрено сегодня на заседании Совета без обсуждения.

Согласно решению, так называемая “голубая карточка” будет выдаваться по единым критериям на срок от 1 до 4 лет с возможностью ее возобновления. Кроме того, “голубые карточки” могут выдаваться и на меньший срок – от 3-х месяцев.

Владелец “голубой карточки” сможет переехать в поисках работы в другую страну ЕС лишь после того, как проведет не меньше 18-ти месяцев в стране, в которой он получил “голубую карточку”.

“Голубая карточка” дает равные права в условиях работы, свободе собраний, образования и признания квалификации, в социальной безопасности и пенсионном обеспечении, доступе к товарам и услугам.

Страны-члены ЕС должны имплементировать положения Директивы о “голубой карточке” на протяжении двух лет.

Как сообщал УНИАН, Европарламент поддержал введение “голубой карты” для высококвалифицированных мигрантов 21 ноября 2008 года.

14 декабря 2007 года Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) одобрил в целом предложение Еврокомиссию о введении “голубой карты”.

23 октября 2007 года Еврокомиссия одобрила проект Директивы Евросоюза относительно допуска высококвалифицированных мигрантов в ЕС и создания европейской “голубой карты”.

Директива предусматривает, что в случае допуска высококвалифицированного выходца из третьих стран он получает специальное разрешение на проживание и работу – “голубую карту”, которая предоставляет ее владельцу серию социально-экономических прав и благоприятные условия для объединения семей. Кроме того, эта карта предусматривает упрощенный доступ к европейскому рынку труда.