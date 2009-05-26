Ющенко подписал закон о соцзащите многодетных семей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты многодетных семей”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Цель закона - усиление социальной защиты многодетных семей, улучшение их государственной поддержки, создания более благоприятных условий для воспитания детей в таких семьях.

Законом предусматривается введение дополнительных социальных гарантий многодетным семьям, в частности, внеочередное предоставление из жилищного фонда социального назначения жилых помещений семьям и одиноким матерям и родителям, которые имеют пять и больше детей, а также в случае рождения у одной женщины одновременно трех и более детей.

Многодетным семьям, в составе которых есть трое и более несовершеннолетних детей, предоставляется 50-процентная скидка на оплату за пользование жильем, 50-процентная скидка на оплату за пользование коммунальными услугами и 50-процентная скидка на стоимость топлива для семей, которые проживают в домах, не имеющих центрального отопления.

Кроме того, законом многодетным семьям предоставляется бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта и др.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 19 мая приняла в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты многодетных семей.