Правительство повысит зарплаты в местных советах на 50%

Правительство планирует увеличить на 50% должностные оклады для сотрудников органов местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Сегодня мы включили в повестку дня вопрос, c которым обратились к нам главы сельских и поселковых советов – об условиях оплаты труда работников органов местного самоуправления. Мы легализуем те надбавки, которые нужно не в виде надбавок иметь, а нормальную заработную плату. Это на 50% увеличение должностных окладов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что такое решение должно быть принято сегодня на заседании правительства, чтобы оно было подписано и начало работать.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила министру Кабинета министров Петру КРУПКО координировать взаимодействие правительства и местными советами. По ее словам, теперь на каждом заседании правительства будут рассматриваться вопросы, необходимые для решения проблем развития сельских территорий.

Глава правительства поручила каждому министерству разработать план действий для реализации всех обязательств, принятых правительством во время совещания с участием глав сельских и поселковых советов 23 мая. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сотрудничество с органами местного самоуправления должно стать еще одним приоритетом в деятельности правительственных структур.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что очередная встреча правительства с главами сельских и поселковых советов состоится в третьей декаде августа. «Я хотела бы, чтобы до этой даты все обязательства, которые взяло на себя правительство, а по сути дела – власть в государстве, чтобы все это было выполнено перед общинами сельских и поселковых советов. Определите в своих планах выполнение поручений», - подчеркнула глава правительства.