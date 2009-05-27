Денисова: задолженность по зарплатам уменьшается

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА отмечает тенденцию к снижению задолженности по выплате зарплат как на государственных предприятиях, так и на предприятиях других форм собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, согласно данным Госкомстата, общая задолженность по выплате заработной платы на 1 мая 2009 года составляла 1 млрд. 404 млн. 600 тыс. грн., что на 18,5%, или 318 млн. грн., меньше, чем на 1 апреля этого года.

В частности, задолженность в промышленности снизилась на 25%, в отрасли транспорта и связи – на 24%, в сельском хозяйстве – на 6%, в строительстве – на 4%.

Что касается экономически неактивных предприятий, то на них задолженность на 1 мая составляет 74 млн. грн., что на 4% меньше, чем на 1 апреля. В частности, на экономически неактивных предприятиях промышленности задолженность уменьшилась на 7%, в строительстве, сельском хозяйстве и торговле – на 2%.

Задолженность на экономически активных предприятиях на 1 мая составляла 935 млн. 900 тыс. грн., что на 26%, или 332 млн. грн., меньше, чем на 1 апреля. В частности, на экономически активных предприятиях промышленности задолженность уменьшилась на 35,6%, или 277 млн. грн., – до 501 млн. грн. На предприятиях транспорта задолженность по выплате зарплаты уменьшилась на 29%, в строительстве – на 7%.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, структура задолженности на экономически активных предприятиях по формами собственности на 1 мая n.г. выглядит так: 72% приходится на негосударственную форму собственности (670 млн. грн.), 8,8% – на коммунальную форму собственности (82 млн. грн.) и 20% – на государственную форму собственности (183 млн. грн.).

При этом на предприятиях государственной формы собственности задолженность на протяжении апреля уменьшилась на 20,5%, или 47,3 млн. грн., на предприятиях негосударственной формы собственности – на 30,4%, или 293 млн. грн.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что тенденция к снижению задолженности по выплате зарплаты дает основания констатировать, что задание правительства по ликвидации этой задолженности до 1 июля будет выполнено.