Выпускники и кризис: шанс есть...

В этом году сложилась уникальная ситуация с выпускниками на рынке труда. Многие эксперты полагают, что, впервые за 8-9 лет, они фактически полностью невостребованные работодателями. Действительно, с сентября 2008 г. по февраль 2009 г., в связи с кризисом произошло резкое, примерно на 35-40%, падение спроса на молодых специалистов, особенно затронувшее финансистов и экономистов, страховщиков и банковских служащих, маркетологов и журналистов. Тем не менее, с начала весны специалисты портала rabota.ua отмечают некоторое увеличение спроса на начинающих работников. Ряд компаний начинает набирать под освободившиеся вакансии именно выпускников, так как оплата труда, запрашиваемая ими, даже в свете снизившихся зарплатных ожиданий соискателей, почти на 25-40% ниже, чем у кадров с опытом. При этом молодые специалисты готовы полностью выкладываться на работе, чтобы зарекомендовать себя в глазах работодателя и получить опыт. И хотя ситуация в целом для выпускников остается нерадужной, эксперты портала rabota.ua определили ряд профессий, на которые они наиболее востребованы и составили ряд рекомендаций для них.

Наиболее востребованные

1. IT-специалисты

Программисты, web-дизайнеры и системные администраторы, как и раньше, остаются наиболее востребованными на рынке труда, отчасти из-за серьезного кадрового голода на них, который сформировался за последние два года и до сих пор полностью не покрыт. В то время как спрос на ряд профессий снизился вполовину, на IT-специалистов он уменьшился лишь на 10-12%. Зарплата начинающего сотрудника – от 2000-5000 грн., в среднем 4000 грн.

2. Менеджеры по продажам

Эти кадры обеспечивают непосредственный заработок компаний, приток «живых» денег, а потому спрос на талантливых «продажников» остается, как и прежде, высоким. Сегодня ставка рядового sales-менеджера, если она есть, составляет 10% от его выручки, остальная часть – проценты со сбыта. Зарплата успешного молодого сотрудника – от 1500-4000 грн., в среднем около 2000 грн.

3. Юристы

Растущий спрос на эту специальность вызван многочисленными случаями судебных разбирательств по поводу незаконных увольнений, задержек выдачи депозитов, незаконных действий коллекторов. Молодой специалист может попробовать себя в роли помощника юриста. Зарплата – 2000-4000 грн., в среднем 2700 грн.

4. Коллекторы

Эта профессия сегодня является одой из наиболее популярных в связи с массовой невыплатой кредитов населением. Для молодого сотрудника лучше всего подойдет роль «телефонного» коллектора, который обзванивает должников и ведет разъяснительные беседы с целью убедить выплатить свой долг. Естественно, для этого желательно иметь начальное юридическое образование. Оплата – 1200-3000 грн., в среднем 1700 грн.

5. Временные профессии – промоутеры, мерчендайзеры, хостесс, официанты и т. д.

На подобны специальности всегда была нужна именно молодежь. Этот вариант неплох, если срочно нужны деньги, при этом по профессии найти работу пока что не получается. Зарплата таких работников при постоянной загрузке составляет 1500-3000 грн., в среднем 2000 грн.

Советы выпускникам

1. Используйте все каналы для поиска работы, превратите его в ежедневный труд. Отслеживайте вакансии на порталах по трудоустройству и размещайте там свои резюме, посещайте ярмарки вакансий, составляйте базы возможных работодателей и связывайтесь с ними непосредственно, обращайтесь к профессионалам в области HR-консалтинга. Полезно использовать и свои личные контакты – зачастую в фирмах отдают предпочтение соискателям по рекомендации работающих сотрудников.

2.Если у вас не получается найти работу по вашей специальности – поищите ее в смежных отраслях. Не берут в финансисты – попробуйте наняться бухгалтером, не получается стать pr-менеджером – попытайтесь стать маркетологом. Это даст вам дополнительные знания, повысит стоимость на рынке труда и увеличит шансы в будущем перейти в желаемую сферу.

3. Если вам повезло и есть выбор из двух-трех работодателей, отдавайте предпочтение не той компании, где лучше платят, а более стабильной. Положение фирмы зачастую можно проверить простым поиском в Интернете.

4. Законодательно себя защитите, кризис – не повод игнорировать ваши права. «Оформление при приёме на работу должно осуществляться согласно КЗоТу. Не стесняйтесь спросить об условиях оформления в отделе по работе с персоналом заранее, чтобы потом не было неприятных сюрпризов», – советует Галина Морозова, директор консалтинговой компании Capital Human Resources.

5. Если работу никак не удается найти, можно заняться дальнейшим образованием, которое повысит вашу стоимость на рынке труда – пойти на курсы изучения иностранного языка, детально изучить офисные компьютерные программы и т. д.

Прогноз

К концу 2009 г. – середине 2010 г., по мнению ряда экспертов, ситуация на рынке труда начнет заметно улучшаться и компаниям понадобятся молодые специалисты, которые уже имеют за плечами наработанный опыт. И именно те начинающие сотрудники, которые не пересидели тяжелые дни, а именно в этот период начинали свою карьеру, пусть и при небольшой оплате, будут цениться куда больше своих ровесников.

Материал предоставлен порталом рынка интернет-рекрутинга http://rabota.ua