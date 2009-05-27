КГГА разрабатывает программу «Столичное качество»
Будут оборудованы лаборатории
Киевская городская государственная администрация разрабатывает программу «Столичное качество». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя КГГА Людмила ДЕНИСЮК.
«Разрабатываем сейчас нужную и перспективную программу «Столичное качество». Я думаю, на ближайшем заседании сессии Киеврады мы эту программу примем», - сказала Л.ДЕНИСЮК.
Она отметила, что в рамках программы будут выделены бюджетные средства для оборудования лаборатории, «чтобы на месте очень быстро выявлять все некачественные товары и т.д.». По словам Л.ДЕНИСЮК, для создания лаборатории необходимы небольшие средства – около 200 тыс. грн. «Эта лаборатория у нас была, но она приостановила деятельность. Ее нужно реанимировать и докупить то оборудование, которое необходимо», - сказала она.
Кроме того, зампредседателя КГГА сообщила, что будет создан фонд «для премирования и вдохновения тех производителей, которые получат «Столичный знак качества». «И будем побуждать наших предпринимателей и людей поддерживать отечественного производителя, защищать потребителя и создавать условия для развития предпринимательства», - отметила Л.ДЕНИСЮК.