КГГА разрабатывает программу «Столичное качество»

Киевская городская государственная администрация разрабатывает программу «Столичное качество». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя КГГА Людмила ДЕНИСЮК.

«Разрабатываем сейчас нужную и перспективную программу «Столичное качество». Я думаю, на ближайшем заседании сессии Киеврады мы эту программу примем», - сказала Л.ДЕНИСЮК.

Она отметила, что в рамках программы будут выделены бюджетные средства для оборудования лаборатории, «чтобы на месте очень быстро выявлять все некачественные товары и т.д.». По словам Л.ДЕНИСЮК, для создания лаборатории необходимы небольшие средства – около 200 тыс. грн. «Эта лаборатория у нас была, но она приостановила деятельность. Ее нужно реанимировать и докупить то оборудование, которое необходимо», - сказала она.

Кроме того, зампредседателя КГГА сообщила, что будет создан фонд «для премирования и вдохновения тех производителей, которые получат «Столичный знак качества». «И будем побуждать наших предпринимателей и людей поддерживать отечественного производителя, защищать потребителя и создавать условия для развития предпринимательства», - отметила Л.ДЕНИСЮК.