Литвин: нужно заинтересовывать покупателей отечественных товаров

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине необходимо поддерживать внутренний рынок, материально заинтересовывая потребителей в приобретении отечественных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

По словам спикера, необходимо создать условия, при которых "человек, купив один дорогой товар, получал бы скидку, допустим, в 20% на другой товар".

Такой подход, по мнению В.ЛИТВИНА, создаст условия, при которых средства, изъятые гражданами Украины из банков, начнут работать на реальную экономику.