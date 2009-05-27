Литвин: нужно заинтересовывать покупателей отечественных товаров
17:56, 27 мая 2009Соцполитика
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Для поддержки внутреннего рынка
Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине необходимо поддерживать внутренний рынок, материально заинтересовывая потребителей в приобретении отечественных товаров.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Запорожье.
По словам спикера, необходимо создать условия, при которых "человек, купив один дорогой товар, получал бы скидку, допустим, в 20% на другой товар".
Такой подход, по мнению В.ЛИТВИНА, создаст условия, при которых средства, изъятые гражданами Украины из банков, начнут работать на реальную экономику.
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