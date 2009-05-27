КГГА выступает за реформирование системы защиты прав потребителей

Киевская городская государственная администрация выступает за реформирование системы защиты прав потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила заместитель председателя КГГА Людмила ДЕНИСЮК.

«Должно быть реформирование системы защиты прав потребителей в городе Киеве», - сказала она. По словам Л.ДЕНИСЮК, существует государственная структура по защите прав потребителей – Госпотребстандарт, и есть Киевское управление по защите прав потребителей КГГА. «У одного есть полномочия, у второго – нет. У киевского управления защиты прав потребителей есть только право подавать документы в суд, выигрывать или проигрывать, и давать предписания правоохранительным органам», - пояснила заместитель председателя КГГА.

«Мы ставим задание реорганизовать управление защиты прав потребителей» - добавила она.