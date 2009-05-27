МИД Украины обратился к Чехии за разъяснениями

Министерство иностранных дел Украины обратилось к чешской стороне с требованием предоставить официальную информацию относительно намерения ввести необходимость подачи гражданами Украины дополнительного документа о состоянии здоровья при представлении ими ходатайство для оформления визы в Чехию.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, сегодня этот вопрос также поднимался в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Украины Александра КУПЧИШИНА с группой парламентариев Чехии, в составе которой был также Посол Чешской Республики в Украине Ярослав БАШТА.

Как сообщалось, с 1 июня все желающие поехать в Чехию на срок более 90 дней должны предоставить медицинскую справку о том, что они не больные СПИДом, туберкулезом и сифилисом. Причем справка должна быть переведена на чешский язык и официально засвидетельствована.

Такое постановление на днях приняло чешское Министерство здравоохранения и определило перечень государств, с граждан которых будут требовать такую справку. В этом перечне значатся еще только Молдова, Монголия и Вьетнам.