Кабмин предложил ВР ограничить льготы народным депутатам

Кабинет министров предлагает ограничить льготы, которыми пользуются народные депутаты Украины.

Соответствующий законопроект правительство одобрило вчера на своем заседании, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Проектом закона, в частности, предлагается упразднить положение о бесплатном обеспечении народных депутатов путевками для санаторно-курортного лечения. Кроме того, они не смогут бесплатно пользоваться залами официальных делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов и портов.

Также правительство предлагает полностью исключить норму о государственном страховании жизни и здоровья народного депутата.

Кроме того, законопроектом предлагается существенно ограничить с одного года до одного месяца срок выплаты материальной помощи бывшим депутатам на период их трудоустройства. В случае учебы или переквалификации эта выплата должна не превышать трехмесячный срок по окончании полномочий народного депутата, говорится в законопроекте.

По убеждению правительства, принятие и реализация закона даст возможность уменьшить расходы государственного бюджета Украины.