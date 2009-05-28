Литвин: игорный бизнес в Украине нужно разрешить на островах

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине должны быть выделены места, где заведения игорного бизнесе смогут работать в рамках законодательного поля, и такими местами должны стать острова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил вчера на пресс-конференции в Запорожье, комментирую принятие ВР закона о запрете игорного бизнеса.

"По моему глубокому убеждению, за этим законом должно последовать решение об определении территорий, на которых в рамках закона разрешается создавать игорный бизнес, например остров Тузла, остров Змеиный и еще несколько островов", - заявил В.ЛИТВИН.

По его мнению, въезд на территорию данных островов после размещения на них казино, залов игровых автоматов и других игорных заведений должен строго регламентироваться и быть недоступным для несовершеннолетних. А доходы от игорного бизнеса строго контролироваться с последующей оплатой игроками необходимых налогов и сборов.

В то же время В.ЛИТВИН считает, что законодательный запрет на игорный бизнес неизбежно приведет к тенезации данной сферы бизнеса.

"Мы все понимаем, что будет развиваться теневой бизнес", - констатировал В.ЛИТВИН.