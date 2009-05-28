Ющенко просит найти в бюджете-2009 средства для матерей-героинь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год средства на выплату единовременного вознаграждения женщинам, которые удостоены почетного звания «Мать-героиня».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО в письме в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО отметил: «Вопросы защиты семей с детьми определены общенациональным приоритетом. В течение 2008-2009 годов удалось достичь значительных положительных результатов по поддержке семей, в том числе и многодетных».

Как отмечает В.ЮЩЕНКО, женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», выплачивается единовременное вознаграждение. В 2008 году и по состоянию на май 2009 года это почетное звание присвоено почти 15 тысячам женщин.

В государственном бюджете Украины на 2009 год предусмотрено 35 300 000 грн., что обеспечит денежную выплату для 5 тыс. 202 женщин (3 тыс. 2 чел., награжденные в 2008 году, и 2 тыс. 200 чел. – в 2009 году).

«Учитывая изложенное, прошу предусмотреть в государственном бюджете Украины на 2009 год средства в сумме 66 148 566 грн. для покрытия расходов на выплату единовременного вознаграждения женщинам, удостоенным почетного звания «Мать-героиня» в 2009 году», – отмечает Президент.