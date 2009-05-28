ГПУ проверит оплату труда и пенсионное страхование

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО в связи с ситуацией, которая сложилась в стране с невыплатой заработной платы и взносов в Пенсионный фонд. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В обращении к Генпрокурору отмечается, что наблюдается негативная тенденция относительно роста задолженности почти в каждом регионе. С начала 2009 года ее объемы увеличились более чем на 18% и достигли 1,4 млрд. грн., превысив уровень начала 2005 года.

Особую обеспокоенность главы государства вызывает рост в текущем году на 23% долгов экономически активных предприятий, а это каждые две из трех невыплаченные гривни. Свыше 60% долга действующих предприятий являются долгом текущего года.

«Наемный работник стал беззащитным перед работодателем. Количество работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, возросло на 20 процентов и составляет свыше 400 тыс. человек. К сожалению, конституционное право на своевременное получение заработной платы не обеспечивается и на государственных предприятиях, долги которых с начала 2009 года также выросли, что свидетельствует о несостоятельности руководителей органов государственной власти своевременно и эффективно влиять на ситуацию», – говорится в письме главы государства.

В то же время, констатировал В.ЮЩЕНКО, имеет место грубое нарушение законодательства в части выплаты заработной платы без уплаты взносов в Пенсионный фонд. По данным Пенсионного фонда, такая задолженность в 2008 году составила 73,0 млн. грн., а в I квартале 2009 года – 106,5 млн. гривен.

Последствия отмеченной ситуации очевидны. Существенно уменьшаются поступления в бюджет (особенно в местные бюджеты) и фонды социального страхования. Это значительно ослабляет социальную защиту уязвимых слоев населения, в том числе пенсионеров, побуждает граждан к массовым акциям протеста.

«В связи с этим защита прав граждан на труд должна стать одним из приоритетных направлений наблюдательной деятельности органов прокуратуры Украины. Учитывая изложенное прошу Вас поручить руководителям органов прокуратуры Украины обеспечить проведение результативных проверок выполнения законодательства в сфере оплаты труда и пенсионного страхования субъектами предпринимательской деятельности, государственными и коммунальными предприятиями и при наличии оснований привлечь к ответственности их руководителей, владельцев или руководителей государственных органов, в сфере управления которых находятся такие предприятия», – отмечает Президент Украины.

О результатах проведенной работы Генеральный прокурор должен проинформировать главу государства до 15 июля текущего года.