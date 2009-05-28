Денисова: инвалиды должны учиться по госзаказу

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА обратится к Министерству экономики с просьбой рассмотреть возможность обучения по государственному заказу инвалидов в учебных заведениях, подчиненных Минтруда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ДЕНИСОВА сообщила сегодня журналистам на брифинге.

Она отметила, что такой госзаказ необходимо ввести, в частности, при наборе студентов на экономические специальности.

Кроме того, Л.ДЕНИСОВА сообщила, что 75% всех инвалидов, получивших профессии в центрах профессиональной подготовки, в последствии трудоустраиваются. «Это высокие показатель и по европейским стандартам», - отметила Л.ДЕНИСОВА.

Справка УНИАН. В структуре Минтруда находится 7 учебных заведений: 2 техникума-интерната, профтехучилище и высшее и среднее ПТУ, госинститут права, курсы повышения квалификации.