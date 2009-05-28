Шандра: Чехия безосновательно требует у украинцев справки

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА считает безосновательным намерение Чехии ввести обязательное предоставление гражданами Украины справки о состоянии здоровья для оформления визы в эту страну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом он сказал на брифинге в ходе поездки в Черновицкую область.

«Для того, чтобы ввести такие меры, должны быть основания. Поэтому я думаю, что это все же скорее политический вопрос», - отметил министр.

По словам В.ШАНДРЫ, украинские спасатели получили большой опыт по предотвращению эпидемиологических заболеваний во время прошлогоднего июльского паводка в западных областях.

Он также подчеркнул, что в Украине еще не зафиксирован ни один случай заражения вирусом гриппа А/H1N1.

Справка УНИАН. С 1 июня Чехия будет требовать от желающих получить долгосрочные визы справки об отсутствии серьезных заболеваний.

По сообщению Посольства Чехии в Украине, новое требование вводится на основании требования главного санитарного врача Министерства здравоохранения Чешской Республики, с учетом все более частых случаев возникновения заболеваний и инфекций у иностранцев, которые находятся на территории Чешской Республики.

Новые требования будут распространяться на граждан, которые желают получить визу на срок более 90 дней из таких стран: Кения, Конго, Молдова, Монголия, Нигерия, Пакистан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Вьетнам.

Справки должны содержать информацию о том, что заявитель не страдает ни одной серьезной болезнью, в частности речь идет о ТВС, сифилисе и ВИЧ-инфекции.

В сообщении посольства отмечается, что по статистике за последние годы выходцы из этих 11 стран имеют наибольшее количество таких заболеваний.