Эксперт: долг по зарплате уменьшился благодаря Донецкой и Луганской областям

Основной вклад в уменьшение задолженности по заработной плате на украинских предприятиях в апреле текущего года внесли Донецкая и Луганская области, где сконцентрирована украинская угледобывающая промышленность.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в апреле задолженность по заработной плате в указанных областях упала на 42,7% и на 30,2% соответственно. Экономист связывает это сокращение с реакцией правительства на массовое увеличение задолженности по заработной плате шахтерам, которая накопилась с начала года. Он напомнил, что в начале апреля правительство пообещало выделять 350 млн. грн. ежемесячно на погашение задолженности по зарплате шахтерам.

А.БЛИНОВ также отметил, что ситуация с задолженностью в других секторах экономики остается относительно стабильной. Вместе с тем рост задолженности в сфере коммунальных услуг на 18% свидетельствует о проблемах местных бюджетов по всей Украине, считает экономист.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные Госкомстата, задолженность по заработной плате в Украине в апреле сократилась с 1,7 млрд. грн. до 1,4 млрд. грн, или на 18,5%.