Экономический кризис - это бомба с часовым механизмом

Экономический кризис является бомбой с часовым механизмом для прав человека, делает вывод всемирное движение «Международная амнистия» в своем докладе “Amnesty International – 2009. Положение с правами человека во всем мире”.

На пресс-конференции в УНИАН по случаю презентации этого доклада исполнительный директор Международной амнистии в Украине Татьяна МАЗУР сообщила, что в документе приводится обзор основных тенденций и событий в 157 странах и территориальных образованиях в 2008 году, а также анализ возможного влияния экономического кризиса на ситуацию с правами человека в разных регионах мира.

Председатель Международной амнистии в Украине Светлана ПОБЕРЕЖЕЦ отметила, что мир находится на своего рода “социальной, политической и экономической бомбе с часовым механизмом – таким является основное предостережение всему миру, такой является основная идея доклада Международной амнистии”.

В Международной амнистии убеждены, что экономический кризис следует считать взрывчатым веществом, опасным для возникновения кризиса в области прав человека. По мнению правозащитников, экономический спад привел к обострению злоупотреблений в области прав человека, одновременно отвлек внимание от этих злоупотреблений и создал новые проблемы. "Прикрываясь вопросами безопасности, правами человека пренебрегли. Сегодня же, во имя стабилизации экономики, права человека отодвинуты на задний план", - отмечается в докладе.

«Мир нуждается в новом глобальном подходе в области прав человека – не обещаний на бумаге, а обязательств и конкретных действий правительств для обезвреживания часовой бомбы в правах человека. Мировые лидеры должны инвестировать в права человека так же целенаправленно, как они инвестируют в экономику», - отмечают в Международной амнистии.

В докладе упоминается и Украина. Так, Международная амнистия констатирует, что власти не приняли адекватных мер в ответ на рост количества расистских нападений в Украине. Беженцам и искателям убежища угрожало принудительное возвращение. Также в нашем государстве не остановлены пытки и жестокое поведение во время содержания под стражей в милиции. Упоминается и то, что в Украине виновные в нарушении прав человека остаются безнаказанными.

По словам С.ПОБЕРЕЖЕЦ, важное внимание в докладе уделено вопросам преодоления бедности. “Бедность, которая обострилась во всемирном масштабе из-за экономического кризиса, привела к тому, что изменения в сфере прав человека больше нельзя откладывать”, - отметила она.

Поэтому Международная амнистия инициирует в 2009 году всемирную кампанию «Требуем достоинства», которая будет направлена на предоставление людям, живущим в бедности, права отстаивать свои права. “Необходимо привлечь власть народа для осуществления постоянного давления на политических лидеров”, - отметила С.ПОБЕРЕЖЕЦ.

“Почти 50 лет назад Amnesty International была создана для того, чтобы требовать освобождения узников совести, сегодня мы боремся за достоинство узников бедности”, - сказала С.ПОБЕРЕЖЕЦ.