Уровень безработицы в мире в этом году составит 7,4%
12:09, 29 мая 2009Соцполитика
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Это 240 млн. человек
Под влиянием мирового экономического кризиса в текущем году безработица в мире возрастет до 7,4% и составит почти 240 млн. человек.
Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные прогноза Международной организации труда (МОТ), это самый высокий уровень с 1991 года, когда начали собирать такие данные.
Как сообщают сегодня токийские газеты, в общей сложности армию безработных в текущем году пополнят около 50 млн. человек. Многие из них попадут под сокращение на промышленных предприятиях, в первую очередь в автомобилестроении.
В ведущих странах мира уровень безработицы составит от 6,1% до 9%, а наиболее сложной ситуация будет в странах на постсоветском пространстве – от 9% до 12,1%.
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