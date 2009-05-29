Уровень безработицы в мире в этом году составит 7,4%

Под влиянием мирового экономического кризиса в текущем году безработица в мире возрастет до 7,4% и составит почти 240 млн. человек.

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на данные прогноза Международной организации труда (МОТ), это самый высокий уровень с 1991 года, когда начали собирать такие данные.

Как сообщают сегодня токийские газеты, в общей сложности армию безработных в текущем году пополнят около 50 млн. человек. Многие из них попадут под сокращение на промышленных предприятиях, в первую очередь в автомобилестроении.

В ведущих странах мира уровень безработицы составит от 6,1% до 9%, а наиболее сложной ситуация будет в странах на постсоветском пространстве – от 9% до 12,1%.