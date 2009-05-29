500 тыс. киевлян получат по 45 грн. помощи

500 тысяч малообеспеченных граждан столицы получат от городской власти по 45 грн. адресной материальной помощи, которая связана с урегулированием цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Эта сумма является компенсацией за первый квартал текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирену КИЛЬЧИЦКУЮ.

Выплаты будут осуществляться в соответствии с распоряжением от 15 мая с.г., подписанного Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Решение принято с целью усиления социальной защиты отдельных категорий малозащищенных слоев населения Киева, которые состоят на учете в органах социальной защиты населения и Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии.

Распоряжением определено, что получателями помощи станут:

киевляне из числа неработающих пенсионеров или получателей государственной социальной помощи, размер пенсионных выплат которых или помощи не превышает размера двух с половиной прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

одинокие матери, которым назначена государственная помощь;

малообеспеченные, в том числе многодетные семьи, которым назначена государственная социальная помощь;

малообеспеченные лица, проживающие вместе с инвалидом І и ІІ группы в результате психического расстройства, который нуждается в постороннем уходе;

неработающие трудоспособные лица, которые получают ежемесячную компенсационную выплату по уходу за инвалидом І группы, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста;

физические лица, которые получают компенсацию за предоставление социальных услуг;

другие малозащищенные слои населения по решению соответствующей городской комиссии по назначению доплаты на хлеб.

Для обеспечения данных выплат материальной помощи за три месяца этого года из бюджета города выделено 18 тыс. 959 грн.

Кроме того, из бюджета города выделено еще 287 тыс. грн для осуществления выплат адресной материальной помощи малозащищенным киевлянам на хлеб и хлебобулочные изделия, которая по уважительным причинам не была ими получена в прошлом году.