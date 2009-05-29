Эксперт: уволенные по согласию сторон в январе-апреле пособий не получат

Уволенные по согласию сторон в период действия нормы, согласно которой социальная помощь по безработице выплачивается на 91-й день после регистрации в центре занятости, не получат компенсацию.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Андрей ДРОЗДОВ.

Он, в частности, отметил, что решение Конституционного суда об отмене данной нормы и выплате пособия по безработице с 8-го дня после регистрации в центре занятости, как было до этого, вступило в силу с момента его принятия, то есть с конца апреля. Поэтому те, кто были уволены по согласию сторон с конца января до конца апреля 2009 г., не могут получить компенсацию пособия по безработице.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Конституционный суд Украины обнародовал решение по представлению Президента Украины, которым признал неконституционной норму о выплате пособия по безработице с 91-го дня после увольнения по согласию сторон.

КС признал не отвечающими Конституции положения п. 9 ст. 1, ч. 3 ст. 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы».

Следовательно, эти положения Закона теряют силу со дня принятия КС соответствующего решения.

По словам министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ, за время действия данной нормы количество зарегистрированных в центрах занятости граждан, которые были уволены по согласию сторон, составило почти 112 тыс. человек, или почти 40% от общего количества зарегистрированных безработных.