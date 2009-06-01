Изменения климата унесут полмиллиона жизней в год

Засухи, наводнения, снижение урожая из-за глобального потепления климата уносят жизни около 300 тысяч человек в год, а к 2050 году это число может достичь 500 тысяч, предупреждает организация Global Humanitarian Forum, которую возглавляет бывший генсек ООН Кофи Аннан.

"Изменение климата наносит реальный и значимый ущерб по всему миру, от него страдают и общества, и отдельные люди", - заявил Аннан британскому журналу New Scientist, сообщают РИА Новости. В докладе, подготовленном организацией под руководством экс-генсека, указывается, что число жертв глобального потепления за год примерно соответствует числу погибших при цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии. Большинство жертв климатических изменений связано с постепенной деградацией экосистем и снижением урожаев, что ведет к массовому недоеданию и болезням, а также с засухами и наводнениями, частота которых увеличивается по мере роста температур. При этом около 90% жертв потепления живут в развивающихся странах. Аннан призвал быть более открытыми на переговорах с развивающимися странами на климатическом саммите в Копенгагене, намеченном на декабрь текущего года, и отметил, что жизненно важно начать действовать именно сейчас. "Загрязнение окружающей среды имеет цену, и эта цена должна быть уплачена загрязнителем. На долю 15 наименее развитых стран приходится менее 1% выбросов углекислого газа, однако именно они сейчас сильнее всех страдают от связанных с парниковым эффектом последствий", - заявил экс-генсек ООН.